В преддверии Нового года остались без работы 17 инспекторов донского МРЭО

В Ростовской области уволили 17 сотрудников МРЭО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе в преддверии Нового года остались без работы 17 инспекторов МРЭО. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все эти сотрудники были уволены главой областной Госавтоинспекции Олегом Богуном. Он заподозрил инспекторов том, что они помогали начинающим автомобилистам при сдаче экзаменов по вождению. Если вина сотрудников МРЭО будет доказана, то все выданные ими водительские удостоверения будут аннулированы.

В настоящее время пока неизвестно, будут ли проводить проверки рабочей деятельности скомпрометированных инспекторов. Кроме того, остается открытым и вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел.

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