В Ростовской области стартовала акция "Донские кадеты - с благодарностью врачам"

В Ростовской области кадеты выразят благодарности медикам Фото: Правительство РО

В Ростовской области проходит акция, предложенная учащимися казачьих кадетских корпусов «Донские кадеты – с благодарностью врачам». Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Небольшие делегации в течение недели будут посещать 12 больниц, где они встретятся с врачами и медсестрами. Там они от себя, своих родителей и преподавателей выразят медперсоналу признательность за нелегкий труд. Ведь они изо дня в день ведут борьбу за жизнь и здоровье населения. Первые подобные мероприятия уже прошли в донской столице.

Идею кадетов поддержал региональный департамент по делам казачества и казачьих учебных заведений.

-Так казачья молодежь выразила свою гражданскую позицию. Это ответ на вызовы времени, на реакцию тех, кто не думает о здоровьесбережении населения нашей страны, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. - Акция нашла самую широкую поддержку среди учащихся. Свои творческие работы представили свыше 1500 воспитанников.

Акция будет проходить в десяти муниципалитетах и продлится до 17 декабря.

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