На капитальный ремонт дороги к железнодорожному переезду вблизи Новошахтинска потратят почти 122 миллиона рублей

В Ростовской области отремонтируют трассу вблизи Новошахтинска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на ремонт трассы А-270 "М-4" Дон" - Новошахтинск - гр. с Украиной" до ж/д переезда "29км" (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска потратят более 121,8 миллиона рублей. В настоящее время идут поиски подрядчика для выполнения ремонтных работ. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением городского хозяйства города Новошахтинска. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время идет работа комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит провести ремонт нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия.

Источник финансирования в документации аукциона не был указан. Срок выполнения работ - 4 месяца - с 1 мая по 1 сентября 2022 года

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