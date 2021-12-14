Полиция опровергла информацию об увольнении сотрудников донских МРЭО

В МВД опровергли информацию об увольнении сотрудников МРЭО
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
Донские правоохранители опровергли информацию об увольнении 17 сотрудников МРЭО.
Напомним, ранее появилась информация о том, что глава областной Госавтоинспекции уволил инспекторов после того, как заподозрил их в помощи начинающим водителям при сдаче экзамена на вождение. В случае, если вина сотрудников была бы доказана, то все выданные ими документы аннулировались.
Но в полиции заявили, что информация оказалась недостоверной.
- Указанная информация не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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