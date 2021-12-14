В донской столице на железнодорожном переезде опрокинулся грузовик

В Ростове на ж/д переезде перевернулся грузовик
Фото: Предоставлено очевидцами
В донской столице на железнодорожном переезде опрокинулся КаМАЗ. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в понедельник, 13 декабря, около десяти часов вечера на пересечении улицы Нансена и переулка Казахстанского. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля КаМАЗ ехал по улице Нансена от проспекта Михаила Нагибина в сторону улицы Страны Советов. Но при повороте направо на железнодорожном переезде грузовик внезапно опрокинулся на левую сторону.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, целым остался и сам переезд. КаМАЗ оперативно оттянули, чтобы он не мешал движению поездов.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.
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