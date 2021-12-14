Три человека эвакуировали из горящего склада в Ростовской области

Сейчас специалисты выясняют причины пожара Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Три человека эвакуировали после вспыхнувшего пожара на складе в станице Обливской Ростовской области. Во время ЧП никто не пострадал, пламя быстро потушили, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло вчера, 13 декабря, на улице Кальманова. Звонок в экстренную службу поступил в 15 часов. Когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено 4 кв. метра.

Из помещения быстро вывели людей. В 15.09 горение локализовали, а в 15.14 все потушили. На месте работали 6 человек, они использовали 2 единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

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