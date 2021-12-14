«ЧЕ!» заступится за тебя: телеканал приступил к съёмкам нового социального реалити

Фото предоставлено телеканалом ЧЕ

Телеканал «ЧЕ!» расширяет линейку полезных реалити, в которую уже входят «Решала», «Охотники» и «Опасные связи». В «Заступницах» будут проводиться настоящие журналистские расследования и решаться реальные проблемы реальных людей.

Во время пандемии некоммерческие организации, помогающие жертвам домашнего насилия в Ростовской области, отметили небывалый рост обращений. Количество звонков с просьбой о помощи выросло в полтора раза. И ведь потерпевшим некуда идти: в регионе нет специального кризисного центра. Но теперь ты не один! «Заступницы» постоят за тебя, ведь на их стороне — справедливость и закон.

Домашнее насилие — далеко не единственная проблема, с которой можно обратиться в новый проект. Не можешь поделить с родственниками наследство? Отец твоих детей не платит алименты? Соседи не дают спокойно жить в коммунальной квартире или пытаются приписать себе твой участок земли? Тебя незаконно уволили? Суррогатная мать не отдаёт ребёнка или, наоборот, пытается отобрать его у приёмной семьи? Не знаешь, что делать, ведь война мужа и тёщи — не анекдот, а беда твоей семьи? Обращайся в реалити «Заступницы»!

Ведущими новой программы стали журналистка Виктория Разницина и адвокат Ольга Митрофанова.

С Ольгой Митрофановой зритель знаком по проектам «Контрольный звонок» на НТВ и «Ты — красотка!» на телеканале «Пятница!». Она — профессиональный адвокат с десятилетним опытом работы. В новом проекте девушка будет не только давать юридические рекомендации героям, но и выступать в качестве медиатора: примирять стороны и разрешать конфликты.

- Я буду содействовать нашим героям с юридической точки зрения и лично проконтролирую, чтобы справедливость была восстановлена. Не бойся, я подтолкну тебя в правильном направлении, — заверяет зрителей Ольга.

Виктория Разницина — журналистка, общественный деятель и организатор мероприятий. Она совмещает карьеру с воспитанием четырёх детей, двое из которых приёмные. В новом проекте Виктория будет заниматься расследованиями: собирать необходимую информацию, если нужно — отправится на дело под прикрытием.

- Я никогда не была равнодушна к тем, кто в беде. Чужую боль пропускаю через себя и сразу начинаю размышлять, как можно человеку помочь? Очень рада, что стану частью проекта «Заступницы». Я буду рядом с нашими героями, когда им тяжело. Если надо — поддержу, посоветую, как жить дальше. Теперь ты не один! — обещает Виктория.