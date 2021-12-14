Более 70 млн рублей потратят на комплексное обслуживание «Ростов Арены»

На безопасность выделят 43,9 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

В донской столице начали искать подрядчиков, которые займутся охраной, комплексным и техническим обслуживанием стадиона «Ростов Арена». Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик - дирекция по подготовке и проведению ЧМ-2018. Эта организация потратит 70,3 млн рублей на комплексное обслуживание - контроль состояния лифтов, канализации, теплоснабжения, вентиляции, связи, конструкций здания и систем футбольного поля.

Еще 2,9 млн пойдут на техническое обслуживание - регулировку окон и дверей, восстановление гидроизоляции и теплового контура, очистку сплит-систем. На обеспечение безопасности выделят 43,9 млн рублей.

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