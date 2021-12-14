Ярославский моторный завод продолжает борьбу с контрафактом

Фото: пресс-служба ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Ярославский моторный завод «Автодизель» выявил и привлек к административной ответственности недобросовестных предпринимателей, реализующих контрафактные запасные части к двигателям ЯМЗ в сети розничной торговли Ярославля.

«Автодизель» регулярно выявляет и пресекает производство и распространение подделок, незаконное использование товарных знаков ЯМЗ, размещение ложной рекламы продукции. В частности, Ярославский моторный завод совместно с сотрудниками полиции выявил при контрольной закупке в различных розничных точках Ярославля контрафактные шатуны ЯМЗ-236.

Партия контрафактных шатунов ЯМЗ-236 была изъята и уничтожена. В результате недобросовестный предприниматель понес административное наказание с выплатой штрафа, а также перечислил Ярославскому моторному заводу компенсацию в размере двукратной стоимости товаров, на которых был незаконно размещен принадлежащий заводу товарный знак.

Использование контрафактных запчастей при обслуживании моторов может привести к быстрому износу систем двигателя. Неоригинальные запасные части обычно не проходят контроль качества и проверку на соответствие требованиям безопасности. Многие из них производятся в кустарных условиях, избывших вупотреблении деталей и низкокачественных материалов. Даже небольшая и дешевая контрафактная деталь может привести к поломке важного узла или системы и к внезапному выходу из строя двигателя во время движения. Кроме того, использование неоригинальных запчастей приводит к частичной или полной потере гарантии на автомобиль.

В связи с рисками приобретения контрафактной продукции Ярославский моторный завод информирует потребителей, что продукция предприятия реализуется только в фирменных ремонтных центрах ЯМЗ и у дилеров предприятия, указанных на официальном сайте производителя (https://www.ymzmotor.ru), а также в фирменном интернет-магазине ЯМЗ (https://www.ymzmarket.ru).

Также на официальном сайте предприятия размещена информация о способах определения оригинальности продукции: http://www.ymzmotor.ru/service/check-originality/

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Россия, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75.

ОГРН 1027600510761. Официальный интернет-магазин ЯМЗ.

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