641 случай коронавируса подтвердили в Ростовской области к утру 14 декабря

В стационарах сейчас лечат 3293 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество инфицированных COVID-19 в Ростовской области за сутки увеличилось на 641 человека. Теперь общее число носителей вируса и переболевших с начала пандемии составляет 184660. Эти цифры сегодня, 14 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Случаи выявили в 54 городах и районах Дона. В Ростове было 183. На втором месте Таганрог - 39, Шахты - 32, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 21, Аксайский район - 20. Данные идут в порядке убывания, меньше всего положительных тестов - по 1 - в городе Зверево, Заветинском и Ремонтненском районах.

36,2% среди новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет, 33,4% - от 46 до 65 лет, 16,8% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 9,2% - дети.

В стационарах сейчас лечат 3293 пациента, из них 34 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

Умерли из-за COVID-19 еще 29 человек. Это 20 женщин от 46 до 93 лет, а также 9 мужчин от 69 до 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего пандемия унесла жизни 9184 человек.

В лабораториях за сутки провели 2306 тестов на коронавирус. Вакцинацию завершили уже 1864,79 тысячи человек.

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