В больницах к этому моменту продолжают лечение 3293 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за COVID-19 скончались еще 29 человек. Осложнения произошли у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Умерли 20 женщин от 46 до 93 лет, а также 9 мужчин от 69 до 86 лет. Всего же с начала пандемии потеряли уже 9184 человек.

В больницах к этому моменту продолжают лечение 3293 пациента. 34 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. За сутки подтвердили 641 новый случай заболевания COVID-19.

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