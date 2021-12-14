В центре Ростова накрыли торговцев-нарушителей с нелегальными елями

Товар без документов обнаружили на улице Максима Горького. Фото: Новости Кировского Района

Сегодня, 14 декабря, в центре Ростова накрыли нарушителей, которые нелегально продавали ели. Об этом в соцсетях сообщает администрация Кировского района.

Торговцев без документов на товар обнаружили во время проверки на улице Максима Горького. Было составлено два административных протокола. Предприимчивым дельцам теперь грозят штрафы.

- Для организации базаров нужно получить статус ИП и разрешение на размещение площадки. Также у продавцов должны быть документы, подтверждающие поставку, - пояснили районные власти.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что с декабря в городе официально откроют три ярмарки и 23 елочных базара. Еще 15 площадок с хвойными красавицами будут на частных территориях.

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