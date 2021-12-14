Ремонт дороги в Новошахтинске будет стоить более 113,5 миллионов рублей

В Новошахтинске отремонтируют дорогу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Новошахтинске запланировали провести капитальный ремонт дороги, ведущей от улицы Советской Конституции к хутору Ильичевка. На эти нужды планируется потратить более 113,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением городского хозяйства города Новошахтинска. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время идет работа комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит провести ремонт внутреннего и внешнего дорожного покрытия. Работы затронут улицы Мичурина, Гришина и Мира в хуторе Ильичевка и дорогу к нему.

Источник финансирования в опубликованной документации не значится. А выполнить работы следует в течение четырех месяцев - с 1 мая по 1 сентября 2023 года.

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На капитальный ремонт дороги к железнодорожному переезду вблизи Новошахтинска потратят почти 122 миллиона рублей.

Источник финансирования пока остается неизвестным.