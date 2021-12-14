Техобслуживание лифтов в ростовской поликлинике обойдется почти в 110 тысяч рублей

В Ростове поликлиника ищет подрядчика для техобслуживания лифтов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице детская поликлиника № 45 ищет подрядчика, который займется техническим обслуживанием лифтов. На эти нужды медучреждение готово потратить почти 110 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие уже подали свои. В настоящее время ведется работа комиссии, которая определит подрядчика. Ему необходимо будет заниматься техническим обслуживанием и по необходимости ремонтом лифтов в медучреждении на протяжении всего предстоящего года.

Финансирование будет осуществляться из средств, предусмотренных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

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Она ведет к хутору Ильичевка.