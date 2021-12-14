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Общество14 декабря 2021 12:47

В Гуково выясняют причины гибели 20-летней матери двоих детей

Сейчас следователи опрашивают ее знакомых и родных
ЛЫСЕНКО Татьяна
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Правоохранительные органы разбираются в трагедии.

Правоохранительные органы разбираются в трагедии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гуково правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти 20-летней местной жительницы. Родственники обнаружили 20-летнюю женщину в ночь на вторник, 14 декабря. Вызвали скорую, полицию. Но, увы, помочь несчастной медики уже ничем не могли…

Началась проверка всех обстоятельств гибели молодой женщины. Опрашиваются ее родные и знакомые.

По предварительной версии, это – суицид. Однако, вызывает удивление тот факт, что на такой роковой шаг молодая и красивая женщина могла решится, когда две маленькие дочки были дома...

Правоохранительные органы разбираются в трагедии и пока официально не комментируют случившееся.