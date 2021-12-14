В Калмыкии зафиксирован наименьший темп прироста зараженных коронавирусом

В Калмыкии самый маленький прирост числа заболевших ковидом по России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки. Этот показатель в регионе составил всего 0,04%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия - 0,04%, Республика Тыва - 0,06%, Республика Алтай - 0,08%, - говорится в тексте сообщения.

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