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Общество14 декабря 2021 13:06

В Ростове планируют запустить кольцевую городскую электричку

Составы смогут курсировать по новой схеме после строительства северного полукольца
Ангелина СКИБА
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На кольцевой маршрут планируют потратить 10,5 млрд рублей

На кольцевой маршрут планируют потратить 10,5 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове планируют создать кольцевой маршрут для городской электрички. Это нововведение внесли в программу развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

В документе говорится, что составы смогут курсировать по новой схеме после строительства северного полукольца с 6 новыми остановками. Предполагается, что через них в сутки должны проходить 22 пары поездов с интервалом в 30 минут.

- Источник инвестиций - ОАО «РЖД». Предполагаемый объём средств на 2025 год - 10,5 млрд рублей, - говорится в тексте программы.

К слову, власти также планируют строительство новых трамвайных линий и реконструкцию троллейбусной сети. Кроме того, в будущем на несколько автобусных маршрутов обещают выпустить более вместительные машины.

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