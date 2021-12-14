В Ростове планируют запустить кольцевую городскую электричку

На кольцевой маршрут планируют потратить 10,5 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове планируют создать кольцевой маршрут для городской электрички. Это нововведение внесли в программу развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

В документе говорится, что составы смогут курсировать по новой схеме после строительства северного полукольца с 6 новыми остановками. Предполагается, что через них в сутки должны проходить 22 пары поездов с интервалом в 30 минут.

- Источник инвестиций - ОАО «РЖД». Предполагаемый объём средств на 2025 год - 10,5 млрд рублей, - говорится в тексте программы.

К слову, власти также планируют строительство новых трамвайных линий и реконструкцию троллейбусной сети. Кроме того, в будущем на несколько автобусных маршрутов обещают выпустить более вместительные машины.

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