С 1 января в Ростовской области изменят маршрут дневной «Ласточки» до Анапы

Поезд будет отправляться из Таганрога в в 5.30 Фото: Тимур ХАНОВ

С 1 января изменят маршрут дневной «Ласточки», которая ранее связывала Ростов с Анапой. Теперь поезд будет отправляться со станции Таганрог-2 и должен проходить через Краснодар, сообщили в пресс-службе СКЖД.

- Курсировать «Ласточка» Таганрог - Анапа будет в качестве двухгруппного поезда вместе с составом до Новороссийска. Остановки будут делать в точках Таганрог-1, Ростов-Главный, Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевский обход, Краснодар-1, Ильская, Абинская, Крымская, Разъезд 9 километр, Варениковская, - рассказали в ж/д компании.

Так, поезд будет отправляться в 5.30 из приморского города и следовать до Крымской. Там составы планируют разъединять. Одна часть пойдет в Новороссийск к 12.45, вторая - в Анапу к 13.45.

Обратно из Анапы будут отправляться в 15.42, а из Новороссийска в 15.55. «Ласточку» снова объединят на станции Разъезд 9 километр. После этого поезд отправится в Таганрог. Прибытие на конечную остановку в 23.28.

Вагоны с 1 по 5 будет предназначены для пассажиров, которым нужно в Новороссийск, с 6 по 10 должны занимать пассажиры до Анапы.

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