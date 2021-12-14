Каждый ростовчанин сможет стать Дедом Морозом и исполнить заветные желания детей и стариков

В Ростове проходит акция "Елка желаний" Фото: Правительство РО

В донском регионе каждый неравнодушный житель может в преддверии Нового года побывать в роли Деда Мороза и подарить настоящую радость и праздничное настроение тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо стать участником всероссийской акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, свыше 21 тысячи детей и пожилых получили подарки и почувствовали себя счастливыми, - говорится в тексте сообщения.

Ознакомиться со списком желаний можно на сайте проекта - елкажеланий.рф. А затем необходимо лишь взять шар и исполнить заветную мечту, но сделать это можно лишь до 28 февраля.

Участниками акции могут стать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет, граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет, дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Они могут пожелать получить книги, спортинвентарь, музыкальные инструменты, товары для хобби, игрушки и цифровую технику. "Деды Морозы" исполняют и нематериальные желания, такие как: путешествие куда-либо, встреча со знаменитостью, роль в кино и многие другие.

Получателем может стать как житель донского края, так и любого другого региона. можно указать и ценовой диапазон подарка, который вы можете подарить. Для удобства на сайте есть подробная пошаговая инструкция.

Как и в прошлом году, акция будет проходить в двух форматах: очно и онлайн.

В рамках очного формата партнеры акции установят на своих площадках новогодние ёлки с желаниями. Желания будут написаны на открытках в виде елочных игрушек. Для участия нужно снять открытку с ёлки, позвонить по номеру горячей линии и получить контакты представителя участника акции. Затем предстоит связаться с представителем мечтателя и уточнить детали подарка, его передачи, доставки или организации мероприятия (в случае если в открытке заявлено нематериальное желание). Об исполнении желания можно сообщить на почту report@мечтайсомной.рф или ответственному лицу с предоставлением фотографий.

Онлайн-формат предполагает вход на сайт акции до 31 января 2022 года, авторизоваться или зарегистрироваться, выбрать регион, район, определить сумму, в пределах которой исполнитель может реализовать желание, выбрать количество желаний для исполнения. И исполнить желание самостоятельно или воспользоваться помощью организаторов акции. Если вы исполняете желание самостоятельно, загрузите фотографию мечтателя с подарком или во время исполнения желания в ваш личный кабинет на сайте акции до 28 февраля 2022 года.

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