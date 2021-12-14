В Ростовской области проверят качество реагирования на ЧС в зимний период

В Ростовской области пройдут тренировки для спасателей Фото: Правительство РО

В донском регионе проведут тренировку по оценке готовности сил и средств к реагированию на ЧС в зимний период. Об этом сообщил заместитель главы региона Вадим Артемов.

Учения будут проходить в два дня. В первый спасатели прослушают теоретическую часть, которую будут преподавать председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городских округов и муниципальных районов. Кроме того, в этот день проверят готовность автоматизированных систем и по городу зазвучат тревожные сирены и по двум местным телеканалам и радио пойдет передача речевой информации.

- Во второй день учений специалисты на практике отработают порядок действий при ликвидации последствий крупных аварий на системах водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также ликвидацию последствий ЧС на автодорогах и федеральных трассах. Наиболее масштабные учебные мероприятия спланированы на территории Зерноградского района, - говорится в тексте сообщения.

Также для спасателей смоделируют ситуацию, в которой необходимо будет показать все свои знания и умения. Так, по легенде учений, на региональной трассе из-за обильного снегопада образовались сильные снежные заносы, а также, произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В затор, образовавшийся в результате аварии попал автобус с детьми, у которого заглох и не заводится двигатель из-за низких температур.

Также планируется показать, как рабочие будут устранять последствия обрыва электропроводов, подающих питание на котельную, обеспечивающую теплом дом-интернат для престарелых и инвалидов. И все это в условиях коронавирусной пандемии.

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