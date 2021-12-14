Донским чиновникам напомнили о запрете на получение новогодних подарков

Донским чиновникам напомнили о запрете на прием подарков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области напомнило властям о запрете на получение новогодних и рождественских подарков от физических и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Нельзя принимать подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и так далее. Исключение составляют подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

- Получение должностными лицами подарков создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, – уголовную ответственность, - отметил министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области Олег Жеухин.

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