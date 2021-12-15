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Общество15 декабря 2021 4:00

На услуги по стирке белья ростовская поликлиника потратит почти 95 тысяч рублей

Контракт будет заключен на весь предстоящий год
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Детская поликлиника в Ростове ищет подрядчика для стирки белья

Детская поликлиника в Ростове ищет подрядчика для стирки белья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице детская поликлиника № 45 ищет подрядчика для выполнения услуг по стирке белья. На эти нужды планируется потратить почти 95 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие уже подали свои заявки на участие, в настоящее время идет работа комиссии, которая определит победителя. Выбранному подрядчику необходимо будет оказывать услуги по стирке белья на протяжении всего предстоящего года.

Финансирование будет осуществляться из средств, предусмотренных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

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Договор будет заключен на предстоящий год.