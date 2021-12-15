Массовые нарушения масочного режима выявили на пригородном автовокзале Ростова

В Ростове выявили нарушения масочного режима на пригородном автовокзале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове обнаружили нарушения масочного режима на пригородном автовокзале. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Он доложил о том, что маски не носят не только внушительная часть пассажиров, но и сотрудники.

- Выявлены факты, что на Пригородном автовокзале сами проверяющие масочный режим не соблюдают. А между тем услугами этого автовокзала ежедневно пользуются более 1000 человек. В преддверии новогодних праздников это количество увеличится, - высказался Корнеев.

Замгубернатора предложил на следующем заседании заслушать доклад собственника автовокзала. В пример Корнеев поставил аэропорт "Платов", где большая часть добросовестно носит маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростовской области перед Новым годом проведут штаб и примут решение об ограничениях.

Как будем встречать праздник, выяснится накануне каникул.