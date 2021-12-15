Видео с места с ДТП с 6 погибшими взрослыми и ребенком в Калмыкии

Трасса на момент аварии была мокрая после осадков. Фото: пресс-служба Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Стало известно, как выглядит место ДТП в Калмыкии, в котором погибли 6 взрослых и семилетний ребенок. Видео для "КП - Ростов-на-Дону" передала пресс-служба МВД по региону.

На кадрах видны всмятку разбитые машины. Это легковушка "Хенде Солярис", в которой ехали двое жителей Калмыкии, в том числе семилетний ребенок, и "Тойота Витс" из Астраханской области, пять пассажиров в этой машине также скончались на месте, а еще троих скорая помощь доставила в больницу.

Также заметно, что погодные условия были неблагоприятными - дорога мокрая после осадков.

Напомним, трагедия произошла в среду, 15 декабря, утром - в 7.40. На месте работают полиция и экстренные службы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Также свою проверку инициировала прокуратура Республики Калмыкия.

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