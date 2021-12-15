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Общество15 декабря 2021 8:17

Самую креативную и безопасную новогоднюю ель выберут в Ростовской области

Конкурс объявили спасатели, в нем могу принять участие все желающие
Ангелина СКИБА
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С 21 по 23 декабря жюри определит 5 лучших елей

С 21 по 23 декабря жюри определит 5 лучших елей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасатели Ростовской области объявили конкурс на самую креативную, красивую и безопасную новогоднюю ель. Все желающие побороться за призы должны прислать в МЧС фото зеленой красавицы, которую нарядили у себя дома.

- В конкурсе могут принять участие все те, для кого «безопасность» не пустое слово. Это может быть как один человек, так и коллектив. Ограничений по возрасту нет. Снимки из Интернета не принимаются, - пояснили сотрудники ведомства.

Отбор проведут в несколько этапов. На первом будут ждать фотографии: до 20 декабря их нужно отправить на электронный адрес pressmchsro@yandex.ru. Обязательно следует указать ФИО, возраст автора, название коллектива и населенныи пункт. Также участников просят опубликовать снимки в Instagram с хэштегом #Безопасный2022 и с пометкой @mchs_rostov .

С 21 по 23 декабря жюри определит 5 лучших елей. 24 числа их опубликуют в соцсетях и проведут голосование. Итоги подведут 27 декабря.

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