649 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области

В стационарах сейчас находятся 3175 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области по прошествии суток представили обновленные данные по COVID-19. За 24 часа в регионе выявили 649 новых случаев инфекции, теперь число носителей и переболевших с начала пандемии увеличилось до 185309. Информацию об этом сегодня, 14 декабря, опубликовали на сайте донского правительства.

Больше всего заболевших в Ростове - 182. На втором месте Таганрог - 39, на третьем - Шахты - 31. Меньше всего положительных тестов в городе Зверево, Заветинском, Куйбышевском и Ремонтненском районах.

- Умерли еще 27 человек - 14 женщин от 41 года до 83 лет и 13 мужчин от 56 до 87 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Жертвами коронавируса стали уже 9211 жителей региона. В стационарах сейчас находятся 3175 пациентов, 40 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, - говорится в сообщении властей.

Донские лаборатории за сутки провели 12499 тестов на коронавирус. Охват населения тестами ПЦР на 100 тысяч населения сейчас составляет 340,737. Прививки от COVD-19 впервые сделали 1910,56 тысячи человек, завершили вакцинацию - 1867,91 тысячи человек.

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