В Ростове утвердили планировку территории восточнее стадиона «Ростов Арена»

Пешеходную зону озеленят и украсят архитектурными элементами. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В донской столице утвердили проект планировки и межевания левобережной зоны восточнее стадиона «Ростов Арена». Планы по развитию территории также поддержали эксперты, экологи и общественность, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Комиссия, в состав которой входят заслуженные архитекторы, специалисты департаментов, депутаты гордумы рекомендовала утвердить проект. 92% участников общественных обсуждений одобрили застройку, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, из заболоченного участка собираются «сделать новый благоустроенный район с развитой социальной инфраструктурой». Детсады, школу и поликлинику должен возвести застройщик за свой счет.

- Территория станет эталоном нашего города в будущем. Предусмотрели прогулочную зону. Ещё одна уникальность проекта - станция канатной дороги. Появится возможность перемещаться с Театральной площади на левый берег реки Дон по воздуху, - добавил Алексей Логвиненко.

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