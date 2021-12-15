На нескольких улицах Таганрога до 16 часов ограничили подачу воды

О перебоях предупредили в водоканале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня,15 декабря, на нескольких улицах Таганрога вода с пониженным давлением будет идти до 16 часов. После этого подачу ресурса обещают возобновить в прежнем режиме. Об этом сообщает сайт местного водоканала.

Так, до вечера перебои с водой будут происходить в домах на Москатова, Дзержинского, Артиллерийском и Сергея Лазо.

Ограничения ввели из-за технических работ на улице Зои Космодемьянской. Специалисты сейчас проверяют сети в районе доме №22.

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