На нескольких улицах Таганрога до 16 часов ограничили подачу воды

О перебоях предупредили в водоканале
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня,15 декабря, на нескольких улицах Таганрога вода с пониженным давлением будет идти до 16 часов. После этого подачу ресурса обещают возобновить в прежнем режиме. Об этом сообщает сайт местного водоканала.
Так, до вечера перебои с водой будут происходить в домах на Москатова, Дзержинского, Артиллерийском и Сергея Лазо.
Ограничения ввели из-за технических работ на улице Зои Космодемьянской. Специалисты сейчас проверяют сети в районе доме №22.
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