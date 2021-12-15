Стали известны подробности ДТП, в котором погибли 6 взрослых и ребенок

В аварии погибли шесть взрослых и ребенок. Фото: пресс-служба Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО

Подробностями смертельной аварии в Калмыкии, которая унесла жизни семи человек, с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

- По предварительной информации, 45-летняя жительница Астраханской области за рулем автомобиля «Тойота Витц» ехала по федеральной автодороге «Астрахань — Ставрополь» со стороны своего региона, на 272 километре автодороги выехала на встречную полосу. В результате маневра произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем «Хенде Солярис» под управлением 38-летнего жителя Калмыкии, - сообщили в калмыцком главке.

В результате от полученных травм на месте скончались водитель «Хенде» и пассажир — двухлетняя девочка, предположительно, это отец и его дочка, а также водитель и четверо пассажиров «Тойоты». Еще троих пассажиров «Хенде» с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуратура проводит свою проверку.

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