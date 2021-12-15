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Общество15 декабря 2021 11:12

В Аксае 12-метровая Снежная королева снова шокирует людей

Очевидцы заметили, как «мать ходоков» монтируют в новом месте
Ангелина СКИБА
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Сейчас арт-объект уже смонтировали. Фото: соцсети

Сейчас арт-объект уже смонтировали. Фото: соцсети

В Аксае снова установили 12-метровую Снежную королеву, которая произвела неизгладимое впечатление на жителей и гостей города еще в прошлом году. Эмоции у людей были разные - от восхищения до недоумения и даже гнева, но просто так взять и забыть увиденное уже не смог никто.

Внушительную фигуру на каркасе, украшенную иллюминацией, в шутку называли «Богиней зла» и «Матерью ходоков». Однако некоторым детям она все же пришлась по душе. Например, один из мальчиков заявил, что теперь чувствует себя как в компьютерной игре.

Спустя год Снежная королева в очередной раз завладела вниманием окружающих. Очевидцы рассказали, что на этот раз арт-объект установили подальше от центральной площади. Теперь ошеломительная красавица находится недалеко от проезжей части. Авторы поста в соцсетях так и не смогли понять, почему выбрали именно это место. «То ли для услады проезжающих, то ли от дурного глаза», предположили жители Дона.

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