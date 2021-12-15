Владимира Савина избрали главой администрации Каменского района

Ранее Владимир Савин был исполняющим обязанности главы администрации. Фото: сайт администрации Каменского района

Владимира Савина официально избрали на пост главы администрации Каменского района. Кандидатуру нового руководителя утвердили после конкурсных испытаний и голосования, сообщили местные власти.

Сначала несколько претендентов на должность прошли собеседование и тестирование. По итогам это отбора комиссия выбрала двух лучших специалистов - Владимира Савина и управделами администрации Тарасовского района Василия Пруцакова. Окончательно имя нового главы озвучили 14 декабря, это сделали после обсуждения в собрании депутатов.

Новый руководитель поблагодарил всех за доверие и отметил, что район должен стремиться к полезным достижениям и динамичному развитию отраслей. Ранее Владимир Савин был исполняющим обязанности главы администрации.

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