В Калмыкии Савр Катаев оставил должность директора "Национального оркестра Калмыкии"

В Калмыкии уволился директор "Национального оркестра" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Республики Калмыкии Бату Хасиков подписал кадровое распоряжение в сфере культуры.

- Освободить Катаева Савра Вячеславовича от занимаемой должности директора бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Национальный оркестр Калмыкии» по инициативе работника (по собственному желанию), статья 77 часть 1 пункт 3 Трудового кодекса Российской Федерации, - говорится в тексте документа.

В настоящее время Катаев активно развивает профессиональное музыкальное искусство региона и за его пределами. Организация Молодежного оркестра в Калмыкии стало его инициативой. Кроме того, он имеет множество наград: Почётные Грамоты Министерства культуры Калмыкии и Северной Осетии, Благодарственные письма Главы Калмыкии и Председателя Народного Хурала (Парламента) Калмыкии и дипломы различных конкурсов и фестивалей.

Кроме того, за вклад в развитие культуры Калмыкии и буддийской Дхармы в республике Катаева отметили юбилейной медалью Центрального хурула Калмыкии и благодарностью Шаджин ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

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