На донской трассе столкнулись Skoda и Lada, есть пострадавшие

Один из водителей не учел погодные условия Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 15 декабря, два человека пострадали в ДТП на трассе Зверево - Гуково в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что авария произошла утром, около 9.45. Предварительно, 30-летний водитель Škoda Octavia из-за тумана не заметил встречную Lada Kalina, машины столкнулись.

Удар оказался довольно сильным, в иномарке пострадала 31-летняя пассажирка, в отечественной легковушке травмы получил водитель. Сейчас правоохранители еще уточняют обстоятельства происшествия.

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