В Калмыкии трое полицейских избили задержанных

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в превышении полномочий Фото: Тимур ХАНОВ

В Калмыкии следователи закончили проверку по делу трех сотрудников ППС, которых заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

Следователям удалось выяснить, что в ночь с 3 на 4 апреля трое сотрудников ППС, будучи при исполнении обязанностей, прибыли к местному магазину, где встретили двух мужчин, которые совершили административное правонарушение. Правоохранители подошли к ним и потребовали пройти к стационарному посту полиции для составления протокола. Но по пути к посту и в самом помещении полицейские избили задержанных. Удары были нанесены руками и ногами по голове, груди, спине и рукам.

- В настоящее время расследование завершено, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.