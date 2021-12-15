Власти Ростова назвали лучших перевозчиков города

Мониторинг провели на 11 автопредприятиях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростова проверили работу городских перевозчиков. После этого компании распределили по уровню обслуживания пассажиров и безопасности рейсов, сообщает сайт администрации.
Власти отметили, что при составлении рейтинга также обращали внимание на зарплаты водителей, наличие новых машин и доступность проезда для инвалидов.
Всего мониторинг провели на 11 предприятиях. В итоге лучшими признали три компаний: «Ростовпассажиртранс», «Карат» и «АТП №5». Они возглавляют рейтинг. Три последних места заняли «Автоколонна № 1559, «Авто-Лайн» и «ЛегионАвтоТранс».
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