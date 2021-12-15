16 декабря губернатор обратиться с посланием к бизнес-сообществу Ростовской области

Глава региона озвучит планы на 2022 год. Фото: сайт правительства РО

16 декабря в 15 часов губернатор Василий Голубев в прямом эфире обратится с посланием к бизнес-сообществу. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Глава региона расскажет о перспективных нишах для инвестиций, а также озвучит планы на 2022 год по развитию региона в сферах инноваций, образования, туризма, девелопмента, транспорта, индустрии гостеприимства и IT-направлений.

Выступление состоится на нескольких онлайн-площадках, в том числе на странице в VK и на Youtube канале правительства Ростовской области.

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