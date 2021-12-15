В Платове поймали женщину, которая тайно завезла редкие кораллы

Женщина привезла запрещенный груз из Дубая. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области у пассажирки авиарейса нашли кораллы, находящиеся на грани исчезновения. Женщина пыталась тайно пронести свои «трофеи» по «зеленому» коридору, но этот обман раскрыли. Теперь нарушительнице грозит наказание, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В ведомстве добавили, что задержанной 42 года. Она привезла запрещенный груз в аэропорт Платов из Дубая и решила не декларировать его. Однако, когда подозрительные сумки все-таки обыскали, призналась, что «везла предметы домой как сувенир».

Напоминание о приятной поездке сразу же забрали и отправили на экспертизу. Выяснилось, что из 32 кораллов 19 находятся в перечне видов, которые могут безвозвратно исчезнуть. Они находятся под охраной, и торговля такими товарами жестко ограничена.

- Подобные товары нужно обязательно декларировать. Возбудили сразу два административных дела. Всего с начала года выявили 16 подобных случаев, - рассказал начальник таможенного поста аэропорта Платов Вячеслав Стародубов.

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