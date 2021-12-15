В Калмыкии осудят группу распространителей наркотиков

В Калмыкии осудят группу наркодилеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении двух местных жителей. Их заподозрили в совершении преступлений сразу по девяти статьям. Все они связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропов, а также в легализации преступного дохода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия.

Следователи выяснили, в ноябре 2020 года по март 2021 года подозреваемые дистанционно сбывали наркотики и психотропы. Так им удалось заработать около двух миллионов рублей, которые они легализовали через биткоины. Но в марте их все-таки удалось задержать, а подготовленные для сбыта наркотики у них изъяли.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу. В зависимости от степени и роли каждого обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений им грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет, - говорится в тексте сообщения.

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Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой.