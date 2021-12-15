Испорченный товар хранил собственник в Миллеровском районе. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

800 тонн зараженной сои нашли на одном из складов в Ростовской области. В партии продукта была примесь сорняка - полыннолистной амброзии. Она считается карантинным растением. Теперь нарушителя привлекут к ответственности, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Испорченный товар в Миллеровском районе хранил местный собственник. Он, скорее всего, знал о нарушении, но все равно собирался использовать товар в будущем.

Когда это выяснили, было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил производства, заготовки и хранения». Теперь хитрому бизнесмену грозит штраф, также его могут заставить приостановить свою деятельность на 90 суток.

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