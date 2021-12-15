Погода в Ростове-на-Дону на 16 декабря 2021: прогноз синоптиков

Отдельные районы области накроет туман. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 16 декабря 2021 — публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, каким будет четверг в донской столице и других городах.

В Ростове ожидается +3 — 5 градусов. Утром прогнозируется туман. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

В отдельных районах Ростовской области ночью пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. День при этом пройдет без осадков. В первой половине дня ожидается туман и гололед. Скорость порывов ветра не будет превышать 10 метров в секунду. На термометре будет 0 — +5 градусов, по югу — до +8 градусов.