Басманным судом Москвы в отношении гендиректора концерна "Покровский" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - заочно

Басманный суд Москвы вынес в отношении гендиректора концерна "Покровский" меру пресечения в виде заключения под стражу - заочно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте генерального директора и основного владельца сельскохозяйственного концерна «Покровский» Андрея Коровайко. Также арестовали его партнера по бизнесу Аркадия Чебанова и бывшего силовика Сергея Ечкалова.

Поводом для ареста послужило обвинение по нескольким уголовным делам. Одно из них связано с попыткой захвата земли ( речь идет почти о 15 тыс. га земель) у предприятия «Слава Кубани», как сообщает «Коммерсантъ». Потерпевшей признана Наталья Стришняя — совладелица и гендиректор ООО.

Уголовное дело сразу по двум статьям - ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой) и ст. 309 УК РФ (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой), возбудили в начале этого года.

Весной этого года правоохранители задержали членов команды Коровайко, работавших в структуре концерна «Покровский»: Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича.

Позже это уголовное дело объединили в общее производство с еще одним. Потерпевшими по новому уголовному делу признаны владельцы сельхоз предприятия СЗАО «СКВО» - Анна и Елена Касьяненко. По мнению следствия, Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, являющиеся фактическими совладельцами концерна «Покровский», в январе 2019 года с целью незаконного обогащения разработали преступную схему завладения активами Закрытого Акционерного Общества «СКВО» путем вымогательства.

При этом в случае отказа передачи активов подозреваемые, по версии следствия, грозились распространить порочащие сведения о руководстве СЗАО «СКВО», а также посодействовать в возбуждении уголовных дел в отношении владельцев сельхоз компании.

Вопрос об аресте Коровайко, Чебанова и Ечкалова был рассмотрен Бассманным судом во вторник, 14 декабря. Поскольку бизнесмены находятся в розыске, арест был заочным.