В Новогоднюю ночь в центре Ростова ограничат движение

На время празднования Нового года ограничат движение в центре Ростова Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице в Новогоднюю ночь в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, которые будут проходить вблизи парка Горького. Проезд будет закрыт с восьми часов вечера 31 декабря 2021 года и до половины второго ночи 1 января 2022 года

Запрет будет действовать на передвижение по улице Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Водителям предстоит выбирать альтернативные маршруты для проезда.

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Причиной ограничений станет строительство ЖК в переулке Ашхабадском.