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Общество15 декабря 2021 15:59

В Новогоднюю ночь в центре Ростова ограничат движение

Ограничения будут действовать на время проведения массовых мероприятий
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На время празднования Нового года ограничат движение в центре Ростова

На время празднования Нового года ограничат движение в центре Ростова

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице в Новогоднюю ночь в центре города ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, которые будут проходить вблизи парка Горького. Проезд будет закрыт с восьми часов вечера 31 декабря 2021 года и до половины второго ночи 1 января 2022 года

Запрет будет действовать на передвижение по улице Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Водителям предстоит выбирать альтернативные маршруты для проезда.

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