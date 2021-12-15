Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии в объеме свыше 30 млрд кВтч

Фото: Ростовская АЭС

15 декабря 2021 года Ростовская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», г. Волгодонск, Ростовская область) досрочно выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии.

- План выработки электроэнергии в 30,063 млрд кВтч, установленный Федеральной антимонопольной службой России, выполнен. Сейчас атомная станция продолжает сверхпланово вырабатывать электроэнергию для предприятий и жителей региона, надежно обеспечивая энергобезопасность Юга страны, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Благодаря работе атомной станции в 2021 году предотвращен выброс в атмосферный воздух более 15 млн тонн эквивалента СО2.

Сегодня Ростовская АЭС остаётся гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с общим населением более 26 миллионов человек.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.