Ростовская атомная электростанция заранее выполнила годовой план по выработке электроэнергии

Ростовская АЭС выполнила план раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области местная атомная электростанция раньше срока выполнила годовой план по выработке электричества. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

План был установлен ФАС. Согласно ему, станция должна была выдать 30 миллиардов кВтч электроэнергии. Но даже при выполнении плана работа не была остановлена, теперь электричество вырабатывается сверхпланово. В настоящее время им пользуются как местные жители, так и компании.

Стоит отметить, что работа станции крайне положительно отражается на экологии. За весь уходящий год был предотвращен выброс в атмосферу 15 миллионов тонн эквивалента СО2.

- Сегодня Ростовская АЭС остаётся гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с общим населением более 26 миллионов человек, - говорится в тексте сообщения.

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На данный момент второй реактор отключен от работы.