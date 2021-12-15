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Общество15 декабря 2021 20:39

Донские предприятия оставили без зарплаты полторы тысячи сотрудников

Сейчас долги в основном перед сотрудниками предприятий-банкротов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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43 донских предприятия должны денег своим сотрудникам

43 донских предприятия должны денег своим сотрудникам

Фото: Правительство РО

В донском регионе местные предприятия задолжали зарплату полутора тысячам сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Этот вопрос был рассмотрен на совещании, проведенном губернатором Василием Голубевым. В большинстве своем заработную плату не получили сотрудники предприятий-банкротов.

- Даже небольшая задержка не может иметь никаких оправданий, включая ссылки на некоторые экономические трудности, несовершенство законодательства и другие причины. Каждый невыплаченный рубль – это проблемы человека. Задача одна – помочь людям, - подчеркнул Василий Голубев.

В течение года регулярно принимались меры, чтобы снизить задолженность по зарплате. Это позволило уменьшить сумму долга почти на треть. Сейчас в области 43 организации должны деньги своим сотрудникам.

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