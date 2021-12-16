Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 декабря: четырехбалльные заторы на дорогах

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 декабря зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, 2-я Краснодарская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Береговая, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, переулке Оренбургском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском, Богатяновском Спуске, Кировском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, Зрелищная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Нариманова, Армянская, проспекте Королева

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, Страны Советов, Пановой, 1-й Конной Армии, проспекту Шолохова.

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