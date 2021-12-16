В ближайшие два дня на донскую столицу опустится густой туман

На Ростов опустится туман
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Донские синоптики предупредили ростовчан о приближающемся тумане. Густая дымка будет опускаться на Ростов в течение двух ближайших дней - 16 и 17 декабря. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
Автомобилистам и пешеходам напомнили о мерах безопасности в такую погоду. Во избежание ДТП необходимо следить за соблюдением скоростного режима и безопасной дистанции. Кроме того, крайне важно пристегивать ремни безопасности.
- Водители, не забывайте о противотуманных фарах. Их включение во время плохой видимости помогает другим участникам дорожного движения увидеть Ваш автомобиль на дороге, - говорится в тексте сообщения.
Осторожными следует быть и пешеходам. Дорогу надо переходить только в разрешенных местах и и меть на одежде светоотражающие элементы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Густой туман опустится на Ростовскую область 27 ноября.
Автомобилистам напомнили о соблюдении безопасной дистанции.