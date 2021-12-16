Иван Ургант пошутил по поводу QR-кодов от утюгов и куриц в торговых центрах Ростова

Люди легкомысленно относятся к санитарным правилам и всячески пытаются их обойти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил по поводу QR-кодов от куриц и утюгов, по которым пытались пройти в торговые центры жители Ростова-на-Дону.

- Ростовчане попытались пройти в торговые центры по QR-кодам от утюгов и куриц. После этого руководство ТЦ отчиталось, что в этот день их посетили 600 утюгов, 850 куриц и один привитый человек, как его называли, чайник, - с юмором описал ситуацию Иван Ургант.

Это не выдуманная, а вполне реальная история. Ранее об этом рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев. Специалист отметил, что люди легкомысленно относятся к санитарным правилам и всячески пытаются их обойти, вместо того, чтобы защищать здоровье окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В торговые центры Ростова пытались проходить по QR-коду от стиральной машины и утюга

Самые нелепые способы проникнуть в торговые центры непривитых рассказал главный санитарный врач региона (подробности)