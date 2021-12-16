Утром 16 декабря в Ростовской области подтвердили еще 655 случаев COVID-19

Сотрудники лабораторий за сутки исследовали 17575 тестов на коронавирус Фото: Виталий ТИМКИВ

Утром 16 декабря в Ростовской области власти сообщили о 655 новых случаях COVID-19. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.

Новых инфицированных выявили в 54 городах и районах Дона. Больше всего случаев в Ростове - 180. Потом идут Таганрог - 42, Шахты - 31, Волгодонск - 28, Новочеркасск - 20, Аксайский район - 19, и далее по убыванию. Меньше всего заболевших - по 1 - в городе Зверево, Дубовском, Заветинском и Куйбышевском районах.

С начала пандемии выздоровели 161225 человек, умерли - 9245. За сутки вирус унес жизни еще 34 человек. Речь о 18 женщинах от 39 до 86 лет и 16 мужчинах от 42 до 76 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

На лечении сейчас находятся 3098 пациентов, 34 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

Сотрудники лабораторий за сутки исследовали 17575 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 338,127. Полностью привились е этому моменту 1870,99 тысячи человек.

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