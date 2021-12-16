В Ростовской области к утру 16 декабря из-за COVID-19 умерли 34 человека

Всего от инфекции в регионе умерли уже 9245 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 16 декабря из-за COVID-19 скончались еще 34 человека. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Вирус унес жизни 18 женщин в возрасте от 39 до 86 лет и 16 мужчин от 42 до 76 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, отмечают власти.

Всего от инфекции в регионе умерли уже 9245 человек, выздоровели - 161225. В больницах сейчас лечат 3098 заболевших пациентов.

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